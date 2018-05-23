تسجيل الدخول

الوطن

محافظ جنوب سيناء: صرف مكافآت مالية لطلاب جامعة العريش

منذ 17 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
محافظ جنوب سيناء: صرف مكافآت مالية لطلاب جامعة العريش

محافظ جنوب سيناء

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء صرف مكافأة مالية خاصة بالطلاب الملتحقين بجامعة العريش، وكذلك مكافأة للجنة التي رافقت الطلبة الجامعيين لإحضار متعلقاتهم، موضحًا أن المحافظة خصصت اتوبيس لنقل أكثر من 100 طالب من الملتحقين بجامعة العريش إلى مدينة العريش لإحضار متعلقاتهم من المدن الجامعية بمحافظة شمال سيناء.

وأشار فودة، إلى أنه تم إيفاد لجنة معهم، والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الطلاب خلال رحلة الذهاب والعودة، حرصًا على حياتهم.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء المحافظ بالطلاب الملتحقين بجامعة العريش بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية والمنح والتنمية والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة المرور والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء، والنائب غريب حسان نائب البرلمان عن دائرة الطور.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بدعم المحافظ لهم ووقوف جميع القيادات التنفيذية بجانبهم لتذليل الصعوبات التي يواجهونها خلال عمليات الذهاب والعودة من الجامعة.

أخبار متعلقة

"تموين جنوب سيناء" يحرر 79 محضرًا في حملات رقابية على الأسواق

"تموين جنوب سيناء" يحرر 79 محضرًا في حملات رقابية على الأسواق
بالصور| "أمن جنوب سيناء" يوزع "كراتين رمضان" على أهالي رأس سدر

بالصور| "أمن جنوب سيناء" يوزع "كراتين رمضان" على أهالي رأس سدر
وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمديرية

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمديرية
بالصور| "الصحراء الزرقاء" لوحة فنية وسط صحراء جنوب سيناء

بالصور| "الصحراء الزرقاء" لوحة فنية وسط صحراء جنوب سيناء
مدير "جوفية جنوب سيناء" يتفقد أعمال حماية وادي زلجة من مخاطر السيول

مدير "جوفية جنوب سيناء" يتفقد أعمال حماية وادي زلجة من مخاطر السيول

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

حملة أمنية تضبط 7 مسجلين خطر بمطروح

حملة أمنية تضبط 7 مسجلين خطر بمطروح

"عشماوي" يشترط إبلاغ طلاب الثانوية بعقوبات قانون الغش قبل الامتحانات

"عشماوي" يشترط إبلاغ طلاب الثانوية بعقوبات قانون الغش قبل الامتحانات

محافظ القليوبية: استكمال الخدمات البريدية والاتصالات بالخانكة الصناعية

محافظ القليوبية: استكمال الخدمات البريدية والاتصالات بالخانكة الصناعية

"عشماوي" يكريم رئيسا سرياقوس وبطا لاستجابتهما وتغطية بالوعات الصرف

"عشماوي" يكريم رئيسا سرياقوس وبطا لاستجابتهما وتغطية بالوعات الصرف

محافظ البحيرة تشدد على سرعة إنهاء الرصف بشارع مسجد الرحمن بدمنهور

محافظ البحيرة تشدد على سرعة إنهاء الرصف بشارع مسجد الرحمن بدمنهور

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل