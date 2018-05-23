محافظ جنوب سيناء: صرف مكافآت مالية لطلاب جامعة العريش

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء صرف مكافأة مالية خاصة بالطلاب الملتحقين بجامعة العريش، وكذلك مكافأة للجنة التي رافقت الطلبة الجامعيين لإحضار متعلقاتهم، موضحًا أن المحافظة خصصت اتوبيس لنقل أكثر من 100 طالب من الملتحقين بجامعة العريش إلى مدينة العريش لإحضار متعلقاتهم من المدن الجامعية بمحافظة شمال سيناء.

وأشار فودة، إلى أنه تم إيفاد لجنة معهم، والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الطلاب خلال رحلة الذهاب والعودة، حرصًا على حياتهم.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء المحافظ بالطلاب الملتحقين بجامعة العريش بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية والمنح والتنمية والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة المرور والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء، والنائب غريب حسان نائب البرلمان عن دائرة الطور.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بدعم المحافظ لهم ووقوف جميع القيادات التنفيذية بجانبهم لتذليل الصعوبات التي يواجهونها خلال عمليات الذهاب والعودة من الجامعة.