تسجيل الدخول

الوطن

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمديرية

منذ 16 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمديرية

التكريم

كرم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، زكي محمد عفيفي، مدير إدارة التخطيط والموازنة الاستثمارية لجهوده في إنهاء الخطة الاستثمارية للمديرية على مدار عامين متصلين بنسبة إنجاز 100% وأشادت بذلك وزارة التربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن لإدارة التخطيط دورهام في إنشاء مصنع إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومصنع لمبات الليد بابوزنيمة و15 استراحة للمعلمين بمدارس الوديان.

وأضاف "عقل" أن إدارة التخطيط لها دورها في دعم حملة المديرية بعدد 2 أتوبيس 51 راكبا وعدد 4 سيارات دوبل كابينة وكذلك متابعة المشروعات التعليمية التي تتم من خلال هيئة الأبنية التعليمية في جنوب سيناء مثل المدرسة اليابانية والمدرسة الرسمية للغات بشرم والرسمية المتميزة بطور سيناء.

أخبار متعلقة

بالصور| "الصحراء الزرقاء" لوحة فنية وسط صحراء جنوب سيناء

بالصور| "الصحراء الزرقاء" لوحة فنية وسط صحراء جنوب سيناء
مدير "جوفية جنوب سيناء" يتفقد أعمال حماية وادي زلجة من مخاطر السيول

مدير "جوفية جنوب سيناء" يتفقد أعمال حماية وادي زلجة من مخاطر السيول
وكيل "تعليم جنوب سيناء" يطالب كنترول الإعدادية بالدقة في رصد الدرجات

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يطالب كنترول الإعدادية بالدقة في رصد الدرجات
"صحة جنوب سيناء": الكشف على 10989 مريض مجانا خلال عام 2017

"صحة جنوب سيناء": الكشف على 10989 مريض مجانا خلال عام 2017
بالصور| محافظ جنوب سيناء يتفقد حالة القطاع السياحي بالسوق التجاري

بالصور| محافظ جنوب سيناء يتفقد حالة القطاع السياحي بالسوق التجاري
اتفاقية بين "صحة جنوب سيناء" و"بنات الأزهر" للعمل بمستشفى رأس سدر

اتفاقية بين "صحة جنوب سيناء" و"بنات الأزهر" للعمل بمستشفى رأس سدر

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مقتل 10 مدنيين في هجوم للمتمردين شرق الكونغو الديموقراطية

مقتل 10 مدنيين في هجوم للمتمردين شرق الكونغو الديموقراطية

نبيلة مكرم لـ"المصريين بالخارج": الوطن يواجه حرب غير تقليدية

نبيلة مكرم لـ"المصريين بالخارج": الوطن يواجه حرب غير تقليدية

بالصور| احتراق سيارة ملاكي بالقرب من وزارة الطيران بسبب الحر

بالصور| احتراق سيارة ملاكي بالقرب من وزارة الطيران بسبب الحر

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمديرية

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمديرية

جينا هاسبل تقسم اليمن الدستورية كأول رئيسة للاستخبارات الأمريكية

جينا هاسبل تقسم اليمن الدستورية كأول رئيسة للاستخبارات الأمريكية

اختيارات الوطن

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

الأكثر قراءة

عاجل