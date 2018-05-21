وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمديرية

كرم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، زكي محمد عفيفي، مدير إدارة التخطيط والموازنة الاستثمارية لجهوده في إنهاء الخطة الاستثمارية للمديرية على مدار عامين متصلين بنسبة إنجاز 100% وأشادت بذلك وزارة التربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن لإدارة التخطيط دورهام في إنشاء مصنع إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومصنع لمبات الليد بابوزنيمة و15 استراحة للمعلمين بمدارس الوديان.

وأضاف "عقل" أن إدارة التخطيط لها دورها في دعم حملة المديرية بعدد 2 أتوبيس 51 راكبا وعدد 4 سيارات دوبل كابينة وكذلك متابعة المشروعات التعليمية التي تتم من خلال هيئة الأبنية التعليمية في جنوب سيناء مثل المدرسة اليابانية والمدرسة الرسمية للغات بشرم والرسمية المتميزة بطور سيناء.