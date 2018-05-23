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الوطن

نقيب الفلاحين يهنىء السيسي والقوات المسلحة والشعب بـ"العاشر من رمضان"

منذ 57 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
نقيب الفلاحين يهنىء السيسي والقوات المسلحة والشعب بـ"العاشر من رمضان"

ذكرى حرب اكتوبر

هنأ محمد العقاري نقيب عام الفلاحين المنتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة مرور الذكرى الـ 45 على انتصارات العاشر من مضان المجيدة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية حطمت الأسطورة الزائفة لخط بارليف بعد عبور أكبر مانع مائي في العالم وتحرير أرض سيناء.

كما هنأ نقيب عام الفلاحين المنتخب كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وفضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ونيافة البابا تواضروس و الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بعد استرداد العزة والكرامة لوطننا الحبيب.

وأكد محمد العقاري أن شهر رمضان يحمل أجمل ذكرى للمصريين خاصة وللعرب والمسلمين جميعًا، ألا وهي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة التي تعد خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة ونجاحهم في كسر أنف العدو الإسرائيلي محققًا أعظم الانتصارات، مؤكدًا أن جيشنا فخر لمصر والعرب على مر العصور لأنه الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء سابقًا وحاليًا وتحقيقهم النصر العظيم حتى تظل راية مصر ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة سائلًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصر وشعبها وقيادتها وجيشها بالخير والبركات.

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