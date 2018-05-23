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الوطن

فحص 16530 مواطنا في حملة "القضاء على فيروس سي" بسوهاج

اليوم PM 06:04
كتب: خالد الغويط
فحص 16530 مواطنا في حملة "القضاء على فيروس سي" بسوهاج

حملة فيروس سي بسوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه في إطار استمرار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي 2020 بلغ عدد المترددين على قوافل حملة القضاء على فيروس سي حتى الآن 16530 مواطنا، حيث شملت الحملة 6 مراكز مختلفة هي أخميم وطما والمنشاة وساقلتة والبلينا وجرجا، حيث يتم إجراء التحاليل للمواطنين فوق سن 18 سنة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وقال الدكتور جمال قريشي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم الكشف على 3971 مواطنا بالقافلة التي أقيمت بمستشفى أخميم المركزي، و3241 مواطنا بالقافلة بمستشفى طما المركزي، و5061 مواطنا بالقافلة بمستشفى المنشاة المركزي، و798 مواطنا بالقافلة بمستشفى ساقلتة المركزي، و2502 بالقافلة بمستشفى البلينا المركزي، و957 بالقافلة بمستشفى جرجا المركزي.

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