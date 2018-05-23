"سعفان": ثورتا يناير و30 يونيو وراء تأخر الانتخابات النقابية 12 عاما

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورتي 25 يناير2011 وحتى ثورة 30 يونيو، كانت أحد أهم أسباب تأخر إجراء الانتخابات النقابية العمالية لمدة 12 عاما.

جاء ذلك اليوم في تصريحات صحفية للوزير على هامش مؤتمر صحفي عقده الوزير بمناسبة انطلاق ماراثون الانتخابات النقابية العمالية.

وأضاف أن هذه الأحداث أيضًا كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات العمالية بعد توقف دام 12 عاما، يعد عرسًا ديمقراطي في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.