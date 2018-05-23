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الوطن

"سعفان": ثورتا يناير و30 يونيو وراء تأخر الانتخابات النقابية 12 عاما

اليوم PM 05:52
كتب: ماهر هنداوي
"سعفان": ثورتا يناير و30 يونيو وراء تأخر الانتخابات النقابية 12 عاما

سعفان يتابع اجراء الانتخابات العمالية

قال  محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورتي 25 يناير2011 وحتى ثورة 30 يونيو، كانت أحد أهم أسباب تأخر إجراء الانتخابات النقابية العمالية لمدة 12 عاما.

جاء ذلك اليوم في تصريحات صحفية للوزير على هامش مؤتمر صحفي عقده الوزير بمناسبة انطلاق ماراثون الانتخابات النقابية العمالية.

وأضاف أن هذه الأحداث أيضًا كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات العمالية بعد توقف دام 12 عاما، يعد عرسًا ديمقراطي في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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