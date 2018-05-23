تسجيل الدخول

الوطن

سعفان: القوى العاملة تقف على مسافة واحدة من مرشحي الانتخابات العمالية

منذ 44 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
سعفان: القوى العاملة تقف على مسافة واحدة من مرشحي الانتخابات العمالية

محمد سعفان في لقائه مع الصحفيين

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقدم كل الدعم الفني والمادي لمديريات القوى العاملة في كل المحافظات، لتسهيل إجراء الانتخابات ورسم مشهد انتخابي قوى ومنظم في لحظة تاريخية فارقة في العمل النقابي المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم، بمناسبة إجراء الانتخابات العمالية، ردا على إتهام البعض بتعنت مديريات القوى العاملة ضدهم في فترة توفيق الأوضاع.

و أكد الوزير أن الوزارة ومديريات القوى العاملة في كافة المحافظات تقف من الجميع موقفا محايدا، وتتعامل مع كل التنظيمات النقابية على مسافة واحدة.

وأشار إلى أن هناك بعض اللجان الخاصة بالنقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم تستكمل أوراقها،  وبالتالي لم توفق اوضاعها، كما أن هناك كثير من النقابات المستقلة، وفقت أوضاعها بحيادية تامة من جانب الوزارة ، مشددًا أن الدولة من مصلحتها أن يكون هناك تنظيم نقابي قوى يعبر عن العمال لأنه يسهم في تحسين الإنتاج.

 

أخبار متعلقة

"القوى العاملة": 1554 طعنا في الانتخابات العمالية على مستوى المحافظات

"القوى العاملة": 1554 طعنا في الانتخابات العمالية على مستوى المحافظات
وزير القوى العاملة يتفقد لجان الانتخابات العمالية ويوجه بضرورة التنظيم

وزير القوى العاملة يتفقد لجان الانتخابات العمالية ويوجه بضرورة التنظيم
سعفان: تأخر الانتخابات العمالية 12 عاما أدى إلى خلل في التنظيم النقابي

سعفان: تأخر الانتخابات العمالية 12 عاما أدى إلى خلل في التنظيم النقابي
انطلاق ماراثون الانتخابات العمالية بإشراف قضائي.. الأربعاء

انطلاق ماراثون الانتخابات العمالية بإشراف قضائي.. الأربعاء

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

بدرية طلبة: "أنا ست بيت أوي"

بدرية طلبة: "أنا ست بيت أوي"

إسماعيل: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم

إسماعيل: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم

حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

"حجازي" يكرم الفائز في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان وزارة التعليم

"حجازي" يكرم الفائز في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان وزارة التعليم

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل