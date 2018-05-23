سعفان: القوى العاملة تقف على مسافة واحدة من مرشحي الانتخابات العمالية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقدم كل الدعم الفني والمادي لمديريات القوى العاملة في كل المحافظات، لتسهيل إجراء الانتخابات ورسم مشهد انتخابي قوى ومنظم في لحظة تاريخية فارقة في العمل النقابي المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم، بمناسبة إجراء الانتخابات العمالية، ردا على إتهام البعض بتعنت مديريات القوى العاملة ضدهم في فترة توفيق الأوضاع.

و أكد الوزير أن الوزارة ومديريات القوى العاملة في كافة المحافظات تقف من الجميع موقفا محايدا، وتتعامل مع كل التنظيمات النقابية على مسافة واحدة.

وأشار إلى أن هناك بعض اللجان الخاصة بالنقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم تستكمل أوراقها، وبالتالي لم توفق اوضاعها، كما أن هناك كثير من النقابات المستقلة، وفقت أوضاعها بحيادية تامة من جانب الوزارة ، مشددًا أن الدولة من مصلحتها أن يكون هناك تنظيم نقابي قوى يعبر عن العمال لأنه يسهم في تحسين الإنتاج.