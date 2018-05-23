 "التضامن" تطلق مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية"

تحت رعاية وبحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية "، ويمثل هذا المشروع أحد روافد برنامج "تكافل" الذي تنفذه الوزارة، والذي يستهدف 1,148,861 من السيدات المستفيدات من هذا البرنامج.

وشهد رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية للمشروع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحه للتعاون في الإشراف الفني على عيادات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والمراجعة الفنية لرسائل وأدلة عمل المشروع، وبين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العربية للتصنيع التي تقوم بتطوير عدد 70 عيادة أهلية بالأجهزة والمعدات اللازمة، وكذا بين التضامن الاجتماعي وممثلي 10 جمعيات اهلية من المحافظات التي تم اختيارها.