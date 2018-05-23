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الوطن

حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

منذ 40 دقيقة
كتب: صالح رمضان
حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

اجتماع مركز بلقاس

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، القرار رقم 299 لسنة 2018 بشأن حركه تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز بلقاس وذلك لتجديد نشاط الوحدات وضخ دماء جديدة بالوحدات القروية للعمل على زيادة خدمة المواطن بالمركز.

وعقد المحاسب محمد فريد الشيوي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، اجتماع لرؤساء الوحدات المحلية بحضور حاتم قابيل نائب رئيس المركز، وحسام سمرة، ومحسن عبدالله، وكرم عبدالسميع البدراوي، مساعدو رئيس المركز، لإعلامهم بالقرار ليتم العمل به بداية من غدا.

وتضمن القرار نقل أحمد نصرالدين البدراوي، رئيسا لقرية المعصرة بدلا من قرية الحفير، ورضا محمد بركات رئيسا لقرية قلبشو، ورضا إبراهيم عبدالرؤوف رئيسا لقريه الشوامي، وزينب محمد البيومي رئيسا لقرية الستاموني بدلا من الشوامي، وعزمي زكي متولي رئيسا لقرية بسنديله بدلا من قرية الزهراء، وهشام عبدالفتاح بحبح رئيسا لقرية الحفير والأمل بدلا من قريه الجزاير، وسهام عثمان عبدة رئيسا لقرية بلقاس خامس، ومحمد عبدالله السبروت رئيسا لقرية الزهراء بدلا من قرية الستاموني، وجمال عبدا لعاطي بركات رئيسا لقرية الجزاير بدلا من قرية بسنديلة.

وتم تكليف حسام الدين سمرة بمتابعة عدد 5 وحدات قرويه وهم: الحفير - الجزاير - بلقاس خامس - الستاموني - قلبشو ، وتكليف كرم عبدالسميع البدراوى مساعد رئيس المركز بمتابعه عدد 4 وحدات قرويه وهم: الشوامي المعصرة - الزهراء - بسنديلهة.

وأكد الشيوي على ضرورة استمرار رئيس القرية بالعطاء والنشاط والتطلع إلى الأفضل قياديا ووجه جميع رؤساء الوحدات بضرورة تنفيذ قرار الندب ليتولى مهام عمله بالوحدة المكلف بها.

وطالبهم بالعمل الجاد والنشاط وضرورة الحفاظ على أرض أملاك الدولة والأرض الزراعية وضرورة الإعلان عن تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أرض أملاك الدولة حيث ستنتهي المدة المحددة في 14 يونيه، والتصدي لأي تعدي على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة.

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