بدرية طلبة: "أنا ست بيت أوي"

قالت الفنانة بدرية طلبة، إن برنامج "نفسنة" عرّف الجمهور بها، وذلك خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على قناة "تن".

وتحدثت "طلبة" عن أصعب مواقف صادفتها في برنامج "نفسنة"، قائلة: "كانت معايا زميلة داخلة عشان تهددنا، وتتطاول عليا، وإحنا أه بنفسن على بعض ولكن مش نهين بعض، ومفيش أي مبرر أنها تهني، وأنا سني مش يسمح لده، ودخلت أوضتي واشتكيت للمسؤول".

وأوضحت أنه ليس لها أصدقاء في الوسط الفني، مضيفة: "أنا ست بيت أوي، ومبعرفش أسهر بره بيتي واللي عايزني في شغل هيجلي، ومش لازم يكون ليه شلة في الوسط الفني عشان اشتغل، وأنا واثقة في قدراتي، ومبعرفش أسهر وأخرج في أي وقت".