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الوطن

أهالي كوم إشو يعتدون على مسؤولي شركة كفر الدوار بسبب انقطاع المياه

منذ 28 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
أهالي كوم إشو يعتدون على مسؤولي شركة كفر الدوار بسبب انقطاع المياه

أهالى كوم إشو يعتدون على مسئولى شركة كفر الدوار بسبب انقطاع المياه

اعتدى أهالي قرية كوم إشو، بكفر الدوار بالبحيرة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد مشادات كلامية مع المسئولين، بسبب انقطاع المياه منذ بداية شهر رمضان، وأحدث الأهالي إصابات بالموظفين هناك، وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض الاشتباك، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

البداية حينما تقدم أهالي الوحدة المحلية لقرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار، والتي تضم أكثر من 30 قرية، بمذكرة إلى المسئولين بشركة المياه بكفر الدوار، يشتكون فيها انقطاع مياه الشرب منذ بداية شهر رمضان، ولجوء الأهالي إلى مياه الترع والمصارف، لسد احتياجاتهم من الطبخ والاستحمام، وأكد الأهالي في مذكرتهم أنهم فقدوا مصدر مياه الشرب بالكامل، ووصل سعر جركن مياه الشرب النظيفة إلى 30 جنيها، وهو ما لم يستطيع أن يوفره الكثير من أبناء القرى البسطاء.

وقال عبدالمنعم الخشيمي، أحد أهالي كوم إشو، تخلت الوحدة المحلية عن قرى كوم إشو في البحيرة، وتركت الأهالي فريسة للعطش دون إيجاد حلول جادة للأزمة، وبعد انقطاع مياه الشرب منذ بداية شهر رمضان، لم يجد سكان تلك القرى سبيل سوى استخدام مياه الترع والمصارف، التي أصابت الكبار والصغار بالأمراض، وأصبح العيش داخل هذه القرى أشبه بالانتحار، وهو ما دفع الأهالي إلى الذهاب للمسئولين اليوم لإيجاد حل سريع لأزمة المياه، إلا أننا سمعنا أن قيادات الشركة حاولت طردهم بالقوة، دون الاستماع لشكواهم، وهو ما أثار غضب الأهالي ودفعهم للاشتباك معهم، وعلى الرغم من أنه أمر مرفوض، إلا أن أزمة العطش التي ضربت المنطقة، أفقدت الناس صوابها ودفعتهم لارتكاب هذا الخطأ.

وقال مصدر بشركة مياه الشرب بريف كفر الدوار، إن الأهالي اعتدوا على أثاث المكتب وألقوا الموظفين بالكراسي، وأحدثوا فوضى بالمكتب، وأصيب محمد أبوسعيد، مدير فرع ريف كفر الدوار، وأحمد علام مشرف فني بجروح متفرقة بالجسم، ما استدعى إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت على الفور، وتحرير محضر بالواقعة.

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