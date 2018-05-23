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الوطن

محافظ كفر الشيخ: إطلاق مشروع"مصنعك بقريتك" بـ25 مليون جنيه

منذ 34 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ: إطلاق مشروع"مصنعك بقريتك" بـ25 مليون جنيه

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إقامة مشروع الحضانة النموذجية بكل قرية، مؤكدا أنه سيتم إقامة 100 مصنع بالقرى على 4 سنوات وذلك من خلال مبادرة ائتلاف دعم مصر بتدشين مصنع بكل وحدة قروية في 100 قرية رئيسية بمراكز المحافظة عبر مختلف المراحل بتكلفة 25 مليون جنيه، بمساحة فدان لكل مصنع لتشغيل 800 شخص في كل وحدة قروية، وذلك من خلال إطلاق مشروع "مصنعك بقريتك".

وأضاف محافظ فكر الشيخ، أن الدولة موجودة وتقف مع الشباب وتدعمهم بقوة على أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الطبيعية والقيادات السياسية والجهات الموثوق بها، وأنه تم إنشاء الكثير من المشروعات القومية التي تدل على التنمية التي توفر فرص عمل لهم، غيرها من الإنجازات التي تمت على المستوى المحلي والقومي.

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