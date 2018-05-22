محافظ كفرالشيخ يكلف بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

كلف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديري الجمعيات الزراعية بالتصدي لجميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها من المهد ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى التعديات، وعن الحالات السابقة كلف بحصرها لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الإزالات.

شدد محافظ كفر الشيخ، بإثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم تحرير ذلك في يوم ارتكاب المخالفة كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الاسم رباعي وتفصيلي.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم وقف أي مسئول عن العمل من مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقفة التعديات على الأرض الزراعية.