محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

شارك محمد بدر، محافظ الأقصر في الإفطار الرمضاني الذي نظمتة مؤسسة مصر الخير، لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الأربعاء، بنادي التجديف.

وشهد حفل الإفطار حضور نحو 250 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة بمحافظة الأقصر.

وقال محمد بدر محافظ الأقصر، إنه حريص على حضور هذا الإفطار وسط ابنائه للاستماع لمطالبهم وخاصة أن عام 2018 هو عام المعاق، مؤكدا على أنه يتواصل مع أبناء المحافظة من خلال هذة الأفطارات الرمضانية، وأنه سيقوم خلال الشهر الكريم بزيارة مراكز الأقصر المختلفة.