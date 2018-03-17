"الصحة": الكشف على 611 مريضا من ذوي القدرات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ611 متردد من ذوي القدرات الخاصة خلال اليوم الأول من القافلة الطبية التي أطلقت اليوم 17 مارس، برعاية وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، بمقر مركز فؤاد أحمد عبدالفضيل بمدينة 15 مايو، للكشف المبكر عن الإعاقة وذوي القدرات الخاصة، تزامناً مع إعلان الرئيس 2018 "عام ذوي الاعاقة".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه من ضمن الحالات التي ترددت على القافلة 12 بعيادة المخ والأعصاب، و21 بعيادة النفسية والعصبية، كما شمل الكشف أيضاً 163 حالة أطفال وباطنة، و132 رمد وعيون، و60 حالة أنف وأذن وحنجرة، و15 حالة علاج طبيعي.

وأضافت العشماوي، أن 183 طفل من ذوي القدرات الخاصة حصل على العلاج بالمجان باليوم الأول، كما ساهم العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بتقديم المشورات الأسرية والنفسية وتعريف الأطفال وذويهم بخدمات خط نجدة الطفل 16000.

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشخيص 4 حالات سيتم علاجهم على نفقة الدولة، منهم حالتين لإعاقات ذهنية وحركية وأخرتين ضعف إبصار، تضمنت حالة لطفل لديه ضمور في العصب البصري، مشيراً إلى أنه قدم خلال الحملة المشورة النفسية وتعديل سلوك لـ25 حالة تنوعت ما بين فرط الحركة، واضطراب في النطق وحالات لسمات توحد.

وأضاف مجاهد أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بتنمية المهارات للأطفال، كما تم توزيع عدد من الهدايا عليهم، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ مثل هذه القوافل بعدد من المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة، حرصاً من الوزارة على تقديم الخدمة العلاجية للمرضى ذوي القدرات الخاصة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت إطلاق قافلة علاجية مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة، "ذوى الإعاقة"، بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة تبدأ يوم 17 إلى 22 مارس الجاري.