طوارئ حكومية لمواجهة الموجة الحارة.. وأهالى «الصعيد» يشكون انقطاع «الكهرباء»

عادت أزمة انقطاع الكهرباء لتضرب عدداً من المناطق فى محافظات الصعيد من جديد اليوم، مع بلوغ الموجة شديدة الحرارة، التى تتعرّض لها البلاد، ذروتها، الأمر الذى أثار استياء عدد كبير من المواطنين، خاصة فى محافظتى الأقصر وقنا، وطالبوا المسئولين بسرعة إصلاح أى أعطال بشبكة الكهرباء، والعمل على تفادى تكرارها، خاصة خلال شهر رمضان.

وانقطع التيار الكهربائى عن مناطق شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، واستمر الانقطاع لنحو ساعة كاملة أثناء فترة «السحور»، وعن الشوارع الرئيسية التى تربط الأقصر بمحافظة أسوان، ومناطق أخرى من قرية الضبعية، ومنطقة البعيرات غرب الأقصر، وبعض المناطق جنوب الأقصر. وطالب الأهالى وزير الكهرباء والمحافظ بحل المشكلة «رحمة بكبار السن والأطفال، خاصة أننا فى شهر الصيام».

وزارة الكهرباء تواجه ارتفاع درجات الحرارة بأطقم فنية.. و«الصحة النفسية» توجّه مستشفياتها باتخاذ إجراءات وقائية ضد «الحر»

من جانبه، قرر محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوى، منع تشغيل عمال النظافة فى أوقات الظهيرة، بمناسبة شهر رمضان، نظراً للارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وأصدر المحافظ كتاباً دورياً برقم 21 لسنة 2018، وجّه خلاله رؤساء المراكز والمدن والأحياء، على مستوى المحافظة، بعدم تكليف عمال النظافة بالعمل فى الشوارع والميادين فى أوقات الظهيرة، خاصة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، حرصاً على صحتهم وحياتهم من ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت معظم محافظات الجمهورية استمرار عزوف عدد كبير من المواطنين عن مغادرة منازلهم، والخروج إلى الشوارع، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلا للضرورة القصوى، وشوهدت الشوارع فى قرى ومدن شمال سيناء خالية من المواطنين بصورة شبه تامة، كما خلت المناطق الساحلية وشواطئ مدينة العريش من الرواد.

وجدّدت مديريات الصحة تحذيراتها للمواطنين بعدم التعرّض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وعدم الوجود فى الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فضفاضة، وسرعة التوجّه إلى أقرب مستشفى أو مركز طبى، فى حالة الشعور بالإجهاد الحرارى، خلال ساعات النهار، والحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل والعصائر خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

ورفعت الشركات التابعة لوزارة «الكهرباء» حالة الطوارئ لمواجهة الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، وقال الدكتور أيمن حمزة، متحدث «الكهرباء»، إنه «تم عمل الصيانة اللازمة لوحدات التوليد وتوربينات التبريد الخاصة بالوحدات»، لافتاً إلى تأمين التغذية الكهربائية للمناطق الأكثر كثافة للاستهلاك بتوفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

وأكد «حمزة»، أنه «تم تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء، لمتابعة شكاوى المواطنين، وتلقى الشكاوى على الخط الساخن للوزارة 121 على مدار الساعة، وإصلاح الأعطال فى أسرع وقت»، لافتاً إلى أنه تم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة.

وأوضح متحدث «الكهرباء»، أن «بعض الانقطاعات التى شهدتها عدة مناطق بمحافظات الجمهورية طبيعية ولم تستغرق سوى نصف ساعة على الأكثر»، منوهاً بأن هناك متابعة من رؤساء شركات التوزيع على مدار اليوم بجانب «نوبتجيات» موجودة على مدار اليوم بالكامل فى حالة تأهب للتدخّل عند وقوع أو حدوث أى خلل، منوهاً بأن هناك احتياطياً يومياً بالشبكة يصل إلى 11 آلاف ميجاوات منذ بداية شهر رمضان، لافتاً إلى أن أقصى حمل على الشبكة خلال وقت الذروة يبدأ مع موعد الإفطار وحتى السحور وصل حتى الآن إلى 27500 ألف ميجاوات.

ووجّهت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المستشفيات التابعة لها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التى تحمى المرضى المحجوزين للعلاج بداخلها من الآثار السلبية التى قد تنجم جراء ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال الفترة الحالية.