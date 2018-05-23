نادية مبروك: إلزام الإعلام بذكر لقبي شيخ الأزهر والبابا "جاء متأخرا"

قالت نادية مبروك عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار المجلس، الخاص بذكر لقبي شيخ الأزهر والبابا في جميع وسائل الإعلام قرار "صائب جدًا وجاء متأخرًا".

وأضافت مبروك، في تصريحات لها، أن ذكر توصيف "فضيلة الإمام الأكبر"، قبل شيخ الأزهر وكذلك "قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية"، يُعد من أصول العمل الإعلامي، التي لابد من اتباعها، مؤكدة أن الهدف من هذا القرار هو تقديم القامات بالشكل الذي يليق بها وبمكانتها العالية الرفيعة خاصة أن هناك خلال الفترة الماضية نوعًا من التبسيط في تقديم تلك القامات.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا بحظر ذكر اسم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، دون أن يسبقه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وذكر اسم البابا تواضروس الثاني دون أن يسبقه قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وطالب المجلس، في بيان رسمى، جميع القنوات التلفزيونية والشبكات الإذاعية والخاصة والعامة، وكذا الصحف القومية والخاصة، بالالتزام بالقرار وتطبيقه.