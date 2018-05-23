تسجيل الدخول

الوطن

النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد طارق
النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

مجلس النواب

قال النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيركز خلال فترته الرئاسية الثانية، على ملفي الصحة والتعليم باعتبارهما محور التنمية الحقيقة، ويمكن الاعتماد عليهما لتحقيق نهضة حقيقة في مصر.

وأضاف أبو جاد، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الرئيس سيستكمل أيضا المشاريع القومية التي بدأها خلال فترته الأولى، وتطوير البنية التحتية حتى تكون مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا أن البنية التحتية المتهالكة التي كانت موجودة تعرقل الاستثمار داخل مصر.

أخبار متعلقة

الرئيس الصومالي يحذر دولا أجنبية من استثمارات غير شرعية في بلاده

الرئيس الصومالي يحذر دولا أجنبية من استثمارات غير شرعية في بلاده
البحرين تجذب استثمارات أجنبية بـ733 مليون دولار في 2017

البحرين تجذب استثمارات أجنبية بـ733 مليون دولار في 2017
العراق يسعى لجذب استثمارات أجنبية بـ 100 مليار دولار

العراق يسعى لجذب استثمارات أجنبية بـ 100 مليار دولار
خبير اقتصادي: أتوقع 10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية في العام المقبل

خبير اقتصادي: أتوقع 10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية في العام المقبل

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"حماية المستهلك" يطلب تقارير فروع الجهاز بالمحافظات عن شكاوى المواطنين

"حماية المستهلك" يطلب تقارير فروع الجهاز بالمحافظات عن شكاوى المواطنين

مخزونات النفط الأمريكية تتجاوز 5 ملايين برميل في أسبوع

مخزونات النفط الأمريكية تتجاوز 5 ملايين برميل في أسبوع

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

اختيارات الوطن

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

الأكثر قراءة

عاجل