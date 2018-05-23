النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

قال النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيركز خلال فترته الرئاسية الثانية، على ملفي الصحة والتعليم باعتبارهما محور التنمية الحقيقة، ويمكن الاعتماد عليهما لتحقيق نهضة حقيقة في مصر.

وأضاف أبو جاد، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الرئيس سيستكمل أيضا المشاريع القومية التي بدأها خلال فترته الأولى، وتطوير البنية التحتية حتى تكون مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا أن البنية التحتية المتهالكة التي كانت موجودة تعرقل الاستثمار داخل مصر.