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الوطن

المبعوث الأممي يحث مجلس الأمن على تجنيب غزة حربا جديدة

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
المبعوث الأممي يحث مجلس الأمن على تجنيب غزة حربا جديدة

مجلس الأمن الدولي-صورة أرشيفية

حث المبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تحول التصعيد الحالي حول قطاع غزة إلى صراع مسلح مفتوح.

وشدد الدبلوماسي الأممي اليوم، عبر برج تلفزيوني من إسرائيل، على أن الوضع في قطاع غزة اليوم على وشك الانهيار، قائلا: "علينا التصرف فورا من أجل منع اندلاع حرب جديدة وبغية التخفيف من معاناة الناس ومساعدة الحكومة الفلسطينية في السيطرة على الوضع في غزة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد المبعوث الأممي أن 76 فلسطينيا، بمن فيهم 11 قاصرا، قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين خلال الشهر الأخيرة بنيران الجيش الإسرائيلي عند حدود القطاع، مشير إلى أن هذه الفترة هي الأكثر عنفا منذ الحرب الأخيرة على غزة عام 2014.وجدد ملادينوف الدعوة الأممية إلى طرفي النزاع لضبط النفس بأكثر قدر ممكن، موضحا أن المظاهرات الشعبية الفلسطينية عند حدود القطاع ستتواصل على الأرجح في الأسابيع المقبلة، وأكد حق الفلسطينيين في التظاهر سلميا.

وطالب المبعوث السلطات الإسرائيلية بتنسيق استخدام القوة والامتناع عن استخدام الأسلحة الفتاكة إلا في الحالات الحرجة. وفي المقابل، طلب ملادينوف من حركة "حماس" عدم استخدام المتظاهرين دروعا بشرية لزرع ألغام وتنفيذ استفزازات، مضيفا أنه لا ينبغي على عناصر الحركة التغلغل بين صفوف المتظاهرين وتعريض أرواحهم للخطر.

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