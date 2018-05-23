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الوطن

واشنطن تؤكد معارضتها لمشروع "السيل الشمالي 2"

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
واشنطن تؤكد معارضتها لمشروع "السيل الشمالي 2"

وزير الخارجية الأمريكي- مايك بومبيو-صورة أرشيفية

أكدت واشنطن، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، معارضتها لتنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، اعتبر بومبيو أن المشروع المذكور يضع الدول الأوروبية "في موضع التبعية لقطاع الطاقة الروسي"، كما أنه "يقيد حرية تحركها وإمكانية تصديها لروسيا".

وأعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن اعتقاده بأن لدى الولايات المتحدة إمكانية لإبعاد الدول الأوروبية عن روسيا "في أكثر من ناحية"، دون أن يخوض في تفاصيل ذلك.

وعبر بومبيو عن قناعته بأن على الولايات المتحدة "مواصلة الضغط" لوقف بناء أنبوب "السيل الشمالي 2"، مضيفا أن أوروبا "ستعتمد على أساس أكثر صلابة "، إذا تكللت جهود واشنطن في هذا الشأن بالنجاح،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر،ان "السيل الشمالي 2" يعتبر مشروع توسيع أنبوب "السيل الشمالي" لنقل الغاز، والذي يربط حاليا روسيا وألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، بمحاذاة دول الترانزيت التقليدية (أوكرانيا، بيلاروس، بولندا وغيرها من دول شرق أوروبا ومنطقة البلطيق).

وسيمر الأنبوب الجديد الذي يتطابق مساره، بشكل عام، مع مسار أنبوب "السيل الشمالي" الأصلي، عبر المناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لخمس دول هي روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

 

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