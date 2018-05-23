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الوطن

بالصور| أنشطة وفعاليات وإفطار جماعي باحتفال اليوم السنوي للجامع الأزهر

أمس PM 11:53
كتب: سعيد حجازي
بالصور| أنشطة وفعاليات وإفطار جماعي باحتفال اليوم السنوي للجامع الأزهر

جانب من الفعاليات

احتفل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، باليوم السنوي للجامع الأزهر، والذي يوافق السابع من رمضان، ذكرى بدء الصلاة في الجامع قبل 1078 عاما، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات وإفطار جماعي، شارك فيه مئات من المواطنين.

حضر الاحتفال، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والعديد من الشخصيات الدينية والسياسية والبرلمانية.

وبدأت الفعاليات في الحادية عشرة صباحا، وشملت جولات تعريفية لشرح المعالم التاريخية والأثرية لمختلف أركان المسجد، إضافة إلى ركن للأطفال نظمته مجلة نور، التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وركن للخط العربي، وركن آخر للتعريف بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان "2018.. عاما للقدس".

وفي ختام الفعاليات، تم تنظيم إفطار جماعي في صحن الجامع الأزهر، بحضور المئات من المواطنين وطلاب الأزهر.

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