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الوطن

الأهالى يقتحمون «مياه كفر الدوار» ويعتدون على المسئولين

منذ 7 دقيقة
كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

من النسخة الورقية

العدد : 2216

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الأهالى يقتحمون «مياه كفر الدوار» ويعتدون على المسئولين

آثار اعتداء الأهالى على الوحدة المحلية فى كفر الدوار

أصيب عدد من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الدوار، فى محافظة البحيرة، أمس، بعد قيام عدد من أهالى قرية «كوم إشو»، التابعة للمركز، باقتحام مقر الشركة، والاعتداء على عدد من الموظفين بها، بسبب انقطاع المياه عن منازلهم منذ بداية شهر رمضان، وعدم استجابة مسئولى الشركة للشكاوى العديدة التى تقدم بها المواطنون، وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض الاشتباك بين الطرفين. وكان أهالى القرى التابعة للوحدة المحلية بكوم إشو، التى تضم أكثر من 30 قرية، قد تقدموا بمذكرة إلى المسئولين بشركة المياه، يشتكون فيها من انقطاع مياه الشرب منذ بداية رمضان، واضطرارهم إلى استخدام مياه الترع والمصارف، لسد احتياجاتهم فى الأغراض المنزلية والطبخ. وقال عبدالمنعم الخشيمى، أحد الأهالى: «سمعنا أن مسئولى الشركة حاولوا طرد المواطنين بالقوة، دون الاستماع لشكواهم، ما أثار غضب الأهالى، ودفعهم للاشتباك معهم»، وأضاف أنه «رغم أن الأمر مرفوض، فإن أزمة العطش، التى تضرب المنطقة، أفقدت الناس صوابها».

«الخشيمى»: «العطش أفقد الأهالى صوابهم ومسئولو الشركة حاولوا طردهم بالقوة»

وفى المقابل، قال مصدر بشركة مياه الشرب بريف كفر الدوار: إن الأهالى اقتحموا المكاتب واعتدوا على الموظفين باستخدام الكراسى، وأحدثوا فوضى بالمكتب، ما أسفر عن إصابة كل من محمد أبوسعيد، مدير فرع ريف كفر الدوار، وأحمد علام، مشرف فنى، بجروح متفرقة بالجسم، ما استدعى إبلاغ الأمن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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