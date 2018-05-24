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الوطن

مصرع نجل مأمور قسم سفاجا في حادث تصادم قرب كوبري "سندوب"

منذ 5 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع نجل مأمور قسم سفاجا في حادث تصادم قرب كوبري "سندوب"

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه، اليوم، في مدينة المنصورة، بعد أن صدمته سيارة فارهة، قرب كوبري سندوب الجديد، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم في شارع الجيش بالمنصورة، قرب مستشفى التأمين الصحي وكوبري سندوب الجديد.

هرعت سيارة الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع (أحمد طارق عبدالهادي عباس- 16 سنة) من مدينة المنصورة، ونقلت جثته إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى موقع الحادث وتحفظت على السيارة رقم "2198 د ب ع"، ماركة "BMW"، وسائقها.

وأكدت مصادر، أن الشاب المتوفى نجل العقيد طارق عبدالهادي، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة الأسبق، وحاليا يعمل مأمور قسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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