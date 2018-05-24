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الوطن

شقيقة سعاد حسني: "عوالم خفية" تناول قصة شقيقتي دون استئذان

اليوم AM 12:57
كتب: رامي مصطفى
شقيقة سعاد حسني: "عوالم خفية" تناول قصة شقيقتي دون استئذان

جنجاه عبد المنعم

اتهمت جنجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، فريق عمل مسلسل "عوالم خفية"، بتناول قصة شقيقتها في أحداث المسلسل دون استئذان.

وقالت "جنجاه"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً"، والمذاع على قناة "دريم"، أن مقتل شخصية "مريم رياض" في المسلسل بعد إلقاءها من دور عالِ، يتوافق تمامًا مع الطريقة التي قتلت بها سعاد حسني، مضيفة أن باقي أحداث المسلسل التي تتناول قضايا فساد، شبيهة بالأحداث التي أدت إلى وفاة سندريلا السنيما المصرية في رأيها.

وأشارت "جنجاه"، إلى أن حتى اسم المسلسل يتشابه مع اسم كتابها "سر الجريمة الخفية"، والتي تناولت به قصة حياة الفنانة الراحلة، واسباب قتلها، والطريقة التي قتلت بها.

وتابعت: "إذا كانوا عايزين يعملوا قصة حياة سعاد حسني ليه مارجعوش ليا بشكل صريح واستخدموا الكتاب بتاعي"، لافتة إلى أن ذلك يعد سرقة لمحتوى الكتاب الخاص بها، وأنها ستقوم بالإجراءات القانونية حيال ذلك.

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