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الوطن

بالصور| دورة تدريبية لإعداد الكوادر النسائية للمحليات في جنوب سيناء

منذ 26 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| دورة تدريبية لإعداد الكوادر النسائية للمحليات في جنوب سيناء

التدريب

انطلقت الدورة التدريبية لإعداد الكوادر النسائية الشابة، لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان، والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

حضر الدورة أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية للشباب، وأشرف همام مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وعطية حميد مدير إدارة الشباب بطور سيناء، وإبراهيم السامولي مدير مركز شباب الساحل.

أدار اللقاء الدكتور حسن سلامة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عين شمس، والذي استهل حديثه ببيت الشعر "الأم مدرسة إذ أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق"، موضحا المعنى الحرفي لمصطلح تمكين المرأة وإعطاؤها الفرصة لإثبات الكفاءة في المجال السياسي.

من جانبه أكد أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية للشباب، أن المستفيدين من البرنامج التدريبي الأعضاء المميزين من قدامي أعضاء برلمان الشباب والقيادات الشبابية، وأندية الفتاة والمرأة وللمرحلة العمرية من 25 وحتى 40 سنة بقاعة الأنشطة بمركز شباب الساحل.

وقال أشرف همّام، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن البرنامج يهدف لرفع درجة الثقافة المحلية للكوادر النسائية، وتدريبهم على رصد وتحليل مشكلات المجتمع المحلي، وتمكين المرأة في خوض الانتخابات المحلية.

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