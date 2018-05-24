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الوطن

بعد التفجير الانتحاري.. "الشعلة" منطقة شعبية أخرجت نجوم منتخب العراق

اليوم AM 02:57
كتب: محمد علي حسن
بعد التفجير الانتحاري.. "الشعلة" منطقة شعبية أخرجت نجوم منتخب العراق

بلدية الشعلة

أقدم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على تفجير نفسه، قرب متنزة عائلي بمنطقة الشعلة، شمال بغداد.

وأكد مصدر أمني لقناة "السومارية" العراقية، أن "شرطة النجدة تمكنت من منع الانتحاري من دخول المتنزة".

ومنطقة الشعلة تعتبر إحدى مناطق الواقعة غرب بغداد، والتي تشغل الجهة الشمالية الغربية منها، وتعتبر من المناطق الشعبية نظرا لكون غالبية سكانها من ذوي الدخل المحدود. 

وتمتاز الشعلة بارتفاع كثافتها السكانية وتعد مركزا لناحية ذات السلاسل، وتقسم الناحية إلى 27 قطاعا سكنيا مع منطقة الشعلة الرحمانية والدوانم، وأم نجم والجوادين والسلاميات والصابيات والدهنة.

كما تمتاز هذه المنطقة بأنها أخرجت العديد من المبدعين في مختلف المجالات كالرياضة والفن والغناء والشعر وغيره، ومنهم لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق حسن فرحان، ولاعب نادي الزوراء عبدالأمير ناجي، واللاعب السابق المقيم في ألمانيا محمد الملا وحبيب كاظم، ولاعب المنتخب الوطني العراقي الحالي سعد عبدالأمير، والشاعر خضير هادي، واللاعب إبراهيم عبد نادر، والحارس عامر زايد، ولاعب المنتخب العراقي، ونادي الزوراء عدنان محمد الملقب بأبي سعدية، والصحفيين عدنان لفتة، وعبدالهادي مهودر وحسن حسين التميمي، ويوسف فعل وعدنان عبدالحسن وغيرهم.

ومن أهم الفرق الرياضية في المنطقة، فريق الأمجاد، فريق التعاون، فريق النسور، فريق النهرين، فريق الهلال، فريق التعارف، فريق الكرامة، ونادي الشعلة الرياضي.

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