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الوطن

ما هي منظمة "يونيدو" التي انضمت لها فلسطين؟

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
ما هي منظمة "يونيدو" التي انضمت لها فلسطين؟

يونيدو

أعلن منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن فلسطين انضمت إلى وكالتين إضافيتين تابعتين للأمم المتحدة، بعد أن كانت انضمت منذ العام 2011 إلى منظمة اليونسكو رغم اعتراض الولايات المتحدة الشديد.

أما منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فتتخذ من فيينا مقرا، وهي وكالة متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية لخفض مستويات الفقر وتعزيز التنمية الدائمة على المستوى العالمي.

وتعد الوكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة تعمل على تشجيع التنمية الصناعية بهدف الحد من الفقر، وتحقيق عولمة شاملة واستدامة بيئية.

ويُعتبر عمل المنظمة المتعلق بالفحص والتفتيش دعامة أساسية من دعامات التيسير الفعال للتجارة.

وتهدف أنشطة بناء القدرات في مجال التجارة التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" إلى تعزيز قدرة الدول على إجراء أنشطة الفحص والتفتيش ضمن إطار يحظى باعتراف دولي، لكي تتمكن بالتالي من الاستجابة بصورة فاعلة لمتطلبات الأسواق الدولية الكثيرة المطالب، ولأن مبدأ الفحص والتفتيش على قدر كبير من الأهمية فهو من المتطلبات الأساسية التي أدركتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.

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