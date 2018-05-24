السيرة الذاتية لوزير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتعيين خالد حسين محمد اليماني، وزيرا للخارجية، خلفا للدكتور عبدالملك المخلافي.

وتستعرض "الوطن" السيرة الذاتية لوزير الخارجية اليمني الجديد"

- من مواليد 2 مايو 1960، في مدينة عدن في الجمهورية اليمنية.

- متزوج وله ثلاثة من الأبناء الذكور، عمرو 1993، وعمار 1995، وعمر 1998.

- التحق بوزارة الخارجية في يناير 1991.

- في 23 ديسمبر 2014 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لعام 2014، بتعيينه سفيرا فوق العادة ومندوبا دائما للجمهورية اليمنية، لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

- في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2014، عمل نائبا للمندوب الدائم للجمهورية اليمنية، لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

- في الفترة من يناير وحتى يونيو 2013، عمل رئيسا لدائرة مكتب وزير الخارجية.

- في الفترة من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2012، عمل نائبا لرئيس دائرة مكتب وزير الخارجية.

- في الفترة من أكتوبر 2009 حتى ديسمبر 2010، عمل كبيرا لمفاوضي الوفد الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك، خلال رئاسة اليمن لمجموعة الـ77، والصين، وأشرف على المفاوضات المتصلة بمؤتمر المراجعة لأهداف الانمائية الألفية 2010.

- في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2009، عمل نائبا لمدير مكتب وزير الخارجية.

- في الفترة من يوليو 2005 وحتى يونيو 2009، عمل نائبا لسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المتحدة.

- في الفترة من يوليو 2003 وحتى يونيو 2005، عمل مختصا فمساعدا فسكرتيرا في مكتب وزير الخارجية، مسؤولا عن العلاقات اليمنية مع دول الأمريكيتين.

- في الفترة من يوليو 2000 وحتى يونيو 2003، عمل مسؤولا سياسيا وإعلاميا في سفارة الجمهورية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

- في الفترة من ديسمبر 1998 وحتى يونيو 2000، عمل مسؤولا سياسيا وإعلاميا في سفارة الجمهورية اليمنية في ماليزيا.

- في الفترة من يناير 1995 وحتى نوفمبر 1998، عمل مسؤولا عن ملف إفريقيا في مكتب وزير الخارجية.

- في الفترة من يناير 1991 وحتى ديسمبر 1994، عمل في دائرة الإعلام بوزارة الخارجية، مسؤولا عن الإصدارات الإعلامية الخاصة بالوزارة.

- نال درجة سفير بوزارة الخارجية في القرار الجمهوري رقم 79 لعام 2013، ودرجة وزير مفوض في العام2009، ودرجة مستشار في العام 2004، حيث تدرج في السلك الدبلوماسي من ملحق دبلوماسي الى سفير.

- نال الشهادة الجامعية ودرجة الماجستير في الصحافة من جامعة هافانا بجمهورية كوبا في العام 1990.

- يجيد بطلاقة اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.

- شارك في العديد من القمم والمؤتمرات الدولية والإقليمية، وفي المفاوضات والمباحثات الثنائية، ممثلا لوزارة الخارجية، واشرف على العديد من الملفات المتخصصة خلال فترة عمله في الوزارة، ورأس العديد من فرق العمل.

- شارك في العديد من الزيارات الرئاسية والتحضير لها، وأبرزها للولايات المتحدة وبريطانيا، ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وكوبا وفرنسا وألمانيا وماليزيا وكوريا وإثيوبيا والسودان وجيبوتي.

- شارك ضمن وفد وزارة الخارجية الوزارية أو المتخصصة، لكل من دول مجلس التعاون، وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والأمم المتحدة.

- ترأس فريق عمل وزارة الخارجية، للرئاسة المشتركة اليمنية السعودية البريطانية لأصدقاء اليمن.

- شارك في مؤتمرات منتدى المستقبل لدول الشرق الأوسط، في البحرين والمغرب.

- عضو اللجنة السياسية المشتركة لمنتدى صنعاء للتعاون بين اليمن وإثيوبيا والسودان.

- أشرف على أعمال اللجان المشتركة بين اليمن والدول الإفريقية، وأبرزها تنزانيا وجيبوتي وإريتريا.

- عضو فريق العمل للتفاوض مع سكرتارية مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2004.

- شارك في القمة الإسلامية في إسلام أباد 1997.

- كان نائبا لمنسق مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودور المحكمة الجنائية الدولية، بالتعاون مع منظمة "لاسلام بدون عدالة" الإيطالية.

- مثل وزارة الخارجية في اللجنة الفنية العليا لحقوق الإنسان خلال عامي 2004-2005.

- شارك في بلورة فكرة تدشين مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن 2002.

- شارك في دورة المعهد الألماني للتنمية الدولية للدبلوماسيين الشباب 1995.

- رأس تحرير مجلة الدبلوماسي الصادرة عن وزارة الخارجية، خلال الفترة من 2003-2005.

لديه العديد من الاصدارات والدراسات المنشورة أبرزها:

- بادرة مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية: القصة من الداخل 2012، دراسة شاملة.

- الانتقال إلى الدبلوماسية الرقمية: دراسة حول تطوير العمل في وزارة الخارجية 2003.

- الدبلوماسية اليمنية 2002: جني ثمار الواقعية السياسية، من منشورات المركز العام للدراسات والأبحاث، صنعاء 2003.

- لديه العديد من الكتابات الأدبية والشعرية وحول الدبلوماسية اليمنية في الصحافة المحلية.

- ألف كتاب بعنوان: يوميات دبلوماسي في نيويورك 2012.

- أسهم في تدريس مادة المهارات الدبلوماسية في المعهد الدبلوماسي اليمني، خلال دورات مختلفة من عمره الوظيفي.