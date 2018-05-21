جينا هاسبل تقسم اليمن الدستورية كأول رئيسة للاستخبارات الأمريكية

أدت جينا هاسبل اليمين الدستورية كأول رئيسة لجهاز الإستخبارات الأمريكية.

نصب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جينا هاسبل كأول رئيسة لجهاز المخابرات الأمريكية وأثنى عليها وعلى مسيرتها كضابطة مخابرات أمريكية.

وأكد ترامب خلال كلمته في حفل تنصيب هاسبل أنها تعيش في المخابرات الأمريكية وتتنفس المخابرات الامريكية وانها الأن ستقود المخابرات الامريكية واصفًا إيها بالمرأة الصلبة والقوية وأنها لعبت دورًا هامًا في الحرب على داعش.

من جهتها تعهدت هاسبل بالحفاظ على الثقة التي منحها لها الرئيس الأمريكي مؤكدة على أنها ستعمل على الحفاظ على امن الولايات المتحدة الامريكية وسلامتها.