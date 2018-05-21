تسجيل الدخول

الوطن

جينا هاسبل تقسم اليمن الدستورية كأول رئيسة للاستخبارات الأمريكية

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
جينا هاسبل تقسم اليمن الدستورية كأول رئيسة للاستخبارات الأمريكية

ترامب يهني هاسبل

أدت جينا هاسبل اليمين الدستورية كأول رئيسة لجهاز الإستخبارات الأمريكية.

نصب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جينا هاسبل كأول رئيسة لجهاز المخابرات الأمريكية وأثنى عليها وعلى مسيرتها كضابطة مخابرات أمريكية.

وأكد ترامب خلال كلمته في حفل تنصيب هاسبل أنها تعيش في المخابرات الأمريكية وتتنفس المخابرات الامريكية وانها الأن ستقود المخابرات الامريكية واصفًا إيها بالمرأة الصلبة والقوية وأنها لعبت دورًا هامًا في الحرب على داعش.

من جهتها تعهدت هاسبل بالحفاظ على الثقة التي منحها لها الرئيس الأمريكي مؤكدة على أنها ستعمل على الحفاظ على امن الولايات المتحدة الامريكية وسلامتها.

أخبار متعلقة

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين جينا هاسبل مديرة لـ"سي أي إيه"

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين جينا هاسبل مديرة لـ"سي أي إيه"
بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟
الشيوخ الأمريكي يعين "هاسبل" مديرة للمخابرات بأغلبية 10 إلى خمس أصوات

الشيوخ الأمريكي يعين "هاسبل" مديرة للمخابرات بأغلبية 10 إلى خمس أصوات
عاجل| "الشيوخ الأمريكي" يصدق على تعيين جينا هاسبل لرئاسة الاستخبارات

عاجل| "الشيوخ الأمريكي" يصدق على تعيين جينا هاسبل لرئاسة الاستخبارات
عاجل| تعيين جينا هاسبل مديرا لـCIA كأول امرأة تتولى المنصب

عاجل| تعيين جينا هاسبل مديرا لـCIA كأول امرأة تتولى المنصب
لجنة استخبارات مجلس الشيوخ تؤيد تعيين "هاسبل" مديرة لـ"سي آي إيه"

لجنة استخبارات مجلس الشيوخ تؤيد تعيين "هاسبل" مديرة لـ"سي آي إيه"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

عضو لجنة مسار العائلة المقدسة: مصر مؤهلة لتكون مركزا للسياحة الدينية

عضو لجنة مسار العائلة المقدسة: مصر مؤهلة لتكون مركزا للسياحة الدينية

عبداللطيف: الإيرادات السياحية ستتضاعف حال القضاء على ظاهرة حرق الأسعار

عبداللطيف: الإيرادات السياحية ستتضاعف حال القضاء على ظاهرة حرق الأسعار

مقتل 10 مدنيين في هجوم للمتمردين شرق الكونغو الديموقراطية

مقتل 10 مدنيين في هجوم للمتمردين شرق الكونغو الديموقراطية

نبيلة مكرم لـ"المصريين بالخارج": الوطن يواجه حرب غير تقليدية

نبيلة مكرم لـ"المصريين بالخارج": الوطن يواجه حرب غير تقليدية

بالصور| احتراق سيارة ملاكي بالقرب من وزارة الطيران بسبب الحر

بالصور| احتراق سيارة ملاكي بالقرب من وزارة الطيران بسبب الحر

اختيارات الوطن

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

الأكثر قراءة

عاجل