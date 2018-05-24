مشروع قانون يعيد للكابينت الإسرائيلي صلاحية شن الحرب

أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اقتراح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، تعديل قانون إعلان الحرب.

وأقر الكنيست مطلع الشهر الجاري قانونا يتيح لرئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين اتخاذ قرار وحدهما في ظروف معينة بشن حرب، ولكن تقرر بعد انتقادات إعادة القانون إلى صيغته الأصلية، أي تخويل الكابينت بشن الحرب.

وسعى نتنياهو، قبل إقرار القانون بوقت قصير، إلى إسقاط مفردة "ظروف استثنائية" من نص القانون، ما يعني تخويله، ووزير أمنه ليبرمان، شن الحرب دائما.

وذكرت مصادر عبرية أن المجلس الوزاري المصغر عُقد أمس الأربعاء في غرفة محصنة تحت الأرض في القدس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن المجلس الأمني المصغر يضم 11 وزيرا، وكان نتنياهو قرر نقل الاجتماعات إلى الغرفة المحصنة أسفل المجمع الحكومي بالقدس لمنع التسريبات، وبسبب مخاوف من محاولات التجسس من قبل أطراف خارجية معادية.