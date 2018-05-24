وزير الداخلية يهنئ "السيسي" و"صبحي" بذكرى "العاشر من رمضان"

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء في برقية عبدالغفار للرئيس عبدالفتاح السيسي: "بمشاعر تفيض إعزازاً وتقديراً لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم وبمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ونستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات، سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب الفتية، ملحمةً للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وجعلها دوماً حصناً منيعاً في وجه الطغاة والمتربصين، بفضل عطاء أبنائها المخلصين، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

وفي برقيته للفريق أول صدقى صبحي: "بكل معاني التقدير والإعزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، سيظل انتصار العاشر من رمضان محفوراً في ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة امتزج فيها الإيمان مع الإرادة ليسطر التاريخ العسكري المعاصر بأحرف من نور بطولات وتضحيات رجال، صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير".

وتضمنت برقية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق، إنها ذكرى تترسخ في ظلالها بقلوب الشعب المصري كيف كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الباسلة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات، تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم، حفظكم الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن، ولتبقى مصر الكنانة جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".