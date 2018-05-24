بيان عاجل في مجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة بسبب "شبشب محمد صلاح"

أبدى النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استياءه من انتشار "شبشب" بالأسواق يحمل اسم مصر وصورة النجم العالمي محمد صلاح، معلناً عزمه التقدم ببيان عاجل إلى وزير التجارة والصناعة بسبب السماح لدخول شحنة "شباشب" مهينة لمحمد صلاح.

وقال حافظ لـ"الوطن": "هذا اللاعب الذي أصبح رمزاً لمصر وسياحتها ورقيها وحضارتها، من غير اللائق أن نرسمه على شبشب وندوس عليه برجلينا، مش معقول، كفاية ضرب في هذا الرمز الوطني".

وطالب حافظ بضرورة سحب هذه "الشباشب" من الأسواق، ومحاسبة المسئول عن هذه الواقعة النكراء -حسب تعبيره-.