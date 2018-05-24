الرقابة الإدارية تضبط مراجع حسابات بجامعة بتهمة اختلاس 380 ألف جنيه

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، إلقاء القبض على "ي.ع" مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات في نطاق مدينة القاهرة، لاختلاس 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف.

وأضافت "الهيئة"، في بيان صادر عنها، أنه بعرض مراجع الحسابات على النيابة العامة، اعترف تفصيليًا بصحة الواقعة وسدد المبلغ المختلس الذي تكشف حتى الآن، وأبدى استعداده سداد أي مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلي سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.