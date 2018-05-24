رئيس الحكومة و3 وزراء يتابعون برامج القضاء على "فيروس سي"

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بوزراء الصحة والمالية والتعليم العالي بمقر الحكومة، في إطار حرص رئيس الوزراء على متابعة برامج القضاء على فيروس سي بمختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أن مصر تتصدر قائمة البلدان المحاربة لفيروس سي على مستوى العالم، حيث كانت مصر أكثر البلدان التي أعلنت منظمة الصحة العالمية علاج مرضاها، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب عليه، لتنجح مصر في علاج نحو المليون ونصف المليون مواطن، وتقضي على "قوائم الانتظار" الخاصة بتلقي العلاج.