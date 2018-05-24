تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الحكومة و3 وزراء يتابعون برامج القضاء على "فيروس سي"

منذ 5 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الحكومة و3 وزراء يتابعون برامج القضاء على "فيروس سي"

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بوزراء الصحة والمالية والتعليم العالي بمقر الحكومة، في إطار حرص رئيس الوزراء على   متابعة برامج القضاء على فيروس سي بمختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أن مصر تتصدر قائمة البلدان المحاربة لفيروس سي على مستوى العالم، حيث كانت مصر أكثر البلدان التي أعلنت منظمة الصحة العالمية علاج مرضاها، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب عليه، لتنجح مصر في علاج نحو المليون ونصف المليون مواطن، وتقضي على "قوائم الانتظار" الخاصة بتلقي العلاج.

أخبار متعلقة

فحص 16530 مواطنا في حملة "القضاء على فيروس سي" بسوهاج

فحص 16530 مواطنا في حملة "القضاء على فيروس سي" بسوهاج
الوادي الجديد تنتهي من فحص 12 ألف مواطن وعلاج 140 آخرين من فيروس "سي"

الوادي الجديد تنتهي من فحص 12 ألف مواطن وعلاج 140 آخرين من فيروس "سي"
"صحة القليوبية" تعقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل بخصوص فيروس "سي" و"بي"

"صحة القليوبية" تعقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل بخصوص فيروس "سي" و"بي"
تعرف على مواعيد مراكز فحص المواطنين ضد فيروس "سي" بالوادي الجديد

تعرف على مواعيد مراكز فحص المواطنين ضد فيروس "سي" بالوادي الجديد
الكشف على 86 ألف مريض وموظف بالمستشفيات ضمن حملة "فيروس سي" بالغربية

الكشف على 86 ألف مريض وموظف بالمستشفيات ضمن حملة "فيروس سي" بالغربية
استمرار قوافل الكشف عن فيروس سي بالسويس خلال رمضان

استمرار قوافل الكشف عن فيروس سي بالسويس خلال رمضان

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إخماد حريق نشب داخل شقة بعقار سكني في العمرانية

إخماد حريق نشب داخل شقة بعقار سكني في العمرانية

الناخبون يختارون 10 أعضاء ورئيسا في انتخابات النقابات العمالية بالفيوم

"الرقابة" تقبض على 8 مسؤولين بالفيوم سهلوا الاستيلاء على أراض دولة

"الرقابة" تقبض على 8 مسؤولين بالفيوم سهلوا الاستيلاء على أراض دولة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أدخنة مخبز بقليوب

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أدخنة مخبز بقليوب

رئيس الحكومة و3 وزراء يتابعون برامج القضاء على "فيروس سي"

رئيس الحكومة و3 وزراء يتابعون برامج القضاء على "فيروس سي"

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

من كريستيانو لـ"نيمار".. نجوم الكرة العالمية في إعلانات رمضان المصرية

من كريستيانو لـ"نيمار".. نجوم الكرة العالمية في إعلانات رمضان المصرية

الأكثر قراءة

عاجل