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الوطن

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أدخنة مخبز بقليوب

منذ 5 دقيقة
كتب: حسن صالح
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أدخنة مخبز بقليوب

أمن القليوبية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين في قرية سنديون بقليوب بسبب دخان مخبز يمتلكه أحد الطرفيين، تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد كمال أبوالعز رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب دخان مخبز يمتلكه أحد الطرفين.

تم إخطار اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وبالانتقال والفحص بتين حدوثها بين كل من طرف أول "محمد. م" (56 موظف ـ مصاب)، وضبط بحوزته طبنجة، وطرف ثان "أحمد. م" (54 عاما) فران "مصاب" ونجله "محمد" (28 سنة) مصاب.    

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب تضرر الأول من انبعاث الأدخنة من المخبز الخاص بالطرف الثاني تطورت لمشاجرة تعدي خلالها كل طرف على الآخر بالضرب، وإحداث ما بهما من إصابات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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