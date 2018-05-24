"شكري" يدعو "برلين" لتخفيف الاشتراطات الأمنية للطيران فوق سيناء

استقبل وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم "فولكر كاودر" زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني "البوندستاج" الذي يقوم بزيارة إلي مصر حاليا وتستمر حتى بداية الاسبوع المقبل.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن زيارة زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني تأتي في إطار تقديم التهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية ثانية، بالإضافة إلى متابعة برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتطورات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرض شكري تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وما أسفر عنه من تقدم وتحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مقدما الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر على ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والتدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتحسن تصنيف مصر الائتماني، حيث تتطلع مصر إلي زيادة الاستثمارات الألمانية التي تصل الآن إلي نحو 4 مليار يورو.

وأكد شكري علي أهمية السياحة الألمانية بالنسبة لمصر، حيث تخطي عدد السياح الألمان إلى مصر خلال عام 2017 1،2 مليون سائح، مبديا حرص الجانب المصري علي تشجيع المزيد من مواطني ألمانيا على زيارة مصر من خلال تخفيف الاشتراطات الأمنية التي تضعها السلطات الالمانية على الطيران فوق سيناء، لاسيما وان الإجراءات التأمينية التي اتخذتها مصر في مطاراتها ومقاصدها السياحية تعتبر غير مسبوقة بشهادة العديد من شركاء مصر الدوليين.

من جانبه، ثمّن زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني العلاقات المصرية الألمانية لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي والاقتصادي، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد توقيع اتفاق بين البلدين في هذا الصدد في أغسطس 2017، مؤكدا على ان الحكومة الالمانية تتفهم جيدا حجم التحديات التي تواجهها مصر من اجل تأمين حدودها الممتدة غربا وجنوبا.

كما أشاد " كاودر" بدور مصر الإقليمي الحيوي والنشط تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية، وكذلك دور مصر في محاربة ظاهرة الإرهاب، واكد في هذا الاطار على التزام المانيا بدعم مصر اقتصاديا ودعم استقرار مصر الذى يعزز بدوره من امن واستقرار المانيا ومصلحتها الوطنية.