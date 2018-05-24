تسجيل الدخول

الوطن

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

منذ 7 دقيقة
كتب: وائل فايز
الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

ازالة عشش السكة الحديد

أزالت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية عشش السكة الحديد في البدرشين، والمقامة على أراضي أملاك الدولة ولاية هيئة السكة الحديد، وأشرف على تنفيذ الإزالة اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ، والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد نائب المحافظ، تعويض القاطنين بهذه المنطقة والبالغ عددهم 21 مستفيدا عن طريق هيئة السكة الحديد، مضيفا أنه وقع بروتوكولا مع صندوق تطوير العشوائيات لاستغلال هذه المساحة في مشروعات ذات نفع عام.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة، لتطوير كل المناطق العشوائية، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتبليط الشوارع وإنارتها وترميم واجهات المنازل. 

أخبار متعلقة

توقيع 37 عقدا كدفعة ثانية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في المنيا

توقيع 37 عقدا كدفعة ثانية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في المنيا
استلام 4544 ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في أسيوط

استلام 4544 ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في أسيوط
محافظ دمياط يأمر بوقف أعمال مركز شباب شطا لتعديه على أملاك الدولة

محافظ دمياط يأمر بوقف أعمال مركز شباب شطا لتعديه على أملاك الدولة
"التنمية المحلية": لن نسمح بتعديات جديدة على أملاك الدولة

"التنمية المحلية": لن نسمح بتعديات جديدة على أملاك الدولة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

الأكثر قراءة

عاجل