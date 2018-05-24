الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

أزالت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية عشش السكة الحديد في البدرشين، والمقامة على أراضي أملاك الدولة ولاية هيئة السكة الحديد، وأشرف على تنفيذ الإزالة اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ، والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد نائب المحافظ، تعويض القاطنين بهذه المنطقة والبالغ عددهم 21 مستفيدا عن طريق هيئة السكة الحديد، مضيفا أنه وقع بروتوكولا مع صندوق تطوير العشوائيات لاستغلال هذه المساحة في مشروعات ذات نفع عام.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة، لتطوير كل المناطق العشوائية، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتبليط الشوارع وإنارتها وترميم واجهات المنازل.