"الزراعة" تضع خطة لمكافحة "العفن الهبابي" بالإسماعيلية والشرقية

وضع معهد بحوث وقاية النباتات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضي، خطة لمكافحة الحشرات القشرية المسببة للعفن الهبابي على أشجار المانجو.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن الوزارة وفرت المستلزمات اللازمة لعملية المكافحة من الصابون البوتاسي "الديترجنت"، والزيت المعدني وآلات الرش اللازمة لعملية المكافحة وبالأخص محافظتي الإسماعيلية والشرقية.

وأوضح التقرير، أن الخطة تستهدف مكافحة 59520 فدان بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، كما تم مكافحة 58966 بالمطهرات الفطرية، و42070 فدان تم رشها بالصابون البوتاسي، كما تم رش 32722 بالزيت المعدني، وبلغت الكمية المستهلكة من الديترجنت 139 طن وبلغت الكمية المستهلكة من الزيت المعدني 74 طن.

وأشار التقرير إلى أن مساحة الأشجار التي قلمت بمحافظة الإسماعيلية بلغت 52160 فدان وتزيد عن المساحة المستهدف علاجها والبالغة 47720، نظراً لأن التقليم يتم للبساتين المصابة والغير مصابة.

وأكد التقرير إلى أن أرصدة المبيدات اللازمة لعملية المكافحة والمتوفرة لتنفيذ الخطة في محافظتي الإسماعيلية والشرقية تبلغ 45 ألف لتر زيت معدني و34 الف لتر زيت بوتاسي.