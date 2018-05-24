"رصد الأعلى للإعلام": ألفاظ سوقية وحوار متدني بين زوجين بـ"أيوب"

رصدت لجنة الرصد والمتابعة بالمجلس الأعلى للإعلام، عدة مخالفات بالحلقة السابعة من مسلسل "أيوب" الذي يذاع علي قناة الحياة، منها ألفاظ سوقية ظهرت في حوار متدني بين الزوجه سماح "أيتن عامر" شقيقة أيوب مع زوجها المحامي منصور "دياب".

وبحسب تقرير اللجنة المبدأي يقول الزوج منصور: "هو انتي عمرك طلبتي فلوس قبل كده وأنا اديتك"، الزوجه سماح ترد: "عمرك ما عملتها إيحه وجلدة ومعفن، جتك ستين نيله الله يخربيت زفارة لسانك الحاجات كلها عرة زيك، والزوج يرد عشان كده بتليق عليكي".

كما رصدت اللجنة أيضا ألفاظا متدنيه وسوقية، حينما قال المعلم حسن الوحش الذي يجسد دوره محمد لطفي لرغدة، ميريهان حسين: "العدة دي لما يكون جوزك مرمي في حضنك"، وعندما قال حسن الوحش لمنصور المحامي: "دق على المصلحة وهي سخنة، كل دقة بأستك مقفول، مما اعتبرته اللجنة لغه متدنية خادشة للحياء".