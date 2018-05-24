محافظ الجيزة: لا توجد خسائر بشرية ناتجة عن حريق سوق 6 أكتوبر

تفقد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، موقع الحريق الذي نشب في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، اليوم، مؤكدا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب صباح اليوم، داخل سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد المحافظ، أنه لم تحدث أي خسائر بشرية جراء الحريق الذي حدث في عنبر 6 للخضروات البالغ مساحته 2250م بأبعاد 75م × 125، ويضم 28 محلا منهم 8 محلات مغلقة بمعرفة ملاكها، و3 مخازن و4 دورات مياه، وأن الحريق نشب في الأقفاص الخشبية بالممر أمام المحلات التجارية.

وانتقلت على الفور، سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق وأخمدته، وأخطرت جهات التحقيق والمعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق. وقرر المحافظ انتداب لجنة برئاسة أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدير مديرية الإسكان، والمرافق ومديرة المكتب الهندسي، ومديرة الإدارات الهندسية بمدينة الجيزة، للمعاينة العاجلة واتخاذ اللازم.