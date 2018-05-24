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الوطن

صالون "مصر المبدعة" يستضيف "المصطفوية" بقصر الأمير طاز.. الأحد

منذ 13 دقيقة
كتب: شيماء عادل
صالون "مصر المبدعة" يستضيف "المصطفوية" بقصر الأمير طاز.. الأحد

قصر اﻷمير طاز

ينظم قطاع صنظوق التنمية الثقافية العديد من الفعاليات الثقافية احتفالا بشهر رمضان المبارك، إذ يستضيف صالون مصر المبدعة بقصر الأمير طاز بحي الخليفة فرقة المصطفوية للمدائح النبوية، في الثامنة والنصف من مساء يوم اﻷحد المقبل .

ويتضمن الصالون لوحة غنائية بعنوان "أحب سيدنا النبي"، تأليف وإخراج حمدي أبو العلا، لوحة غنائية بعنوان "السيدة خديجة"، ألحان الشيخ مصطفي عبد المجيد، ويشارك في الغناء محمد فارسي، علي شريف، إيمان يعقوب.

جدير بالذكر أن فرقة المصطفوية أسسها الشيخ مصطفي عبد المجيد منذ أكثر من عشرين عاما، وقدمت العديد من الأشعار والمدائح النبوية.

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