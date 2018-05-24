نور محمود: غيرت جلدي في "أمر واقع" و"الرحلة"

قال الفنان الشاب نور محمود إن المخرج حسام علي وجهه للتمثيل بشكل مختلف وجديد فى مسلسل "الرحلة"، الذي يعرض خلال ماراثون رمضان الحالي.

وأضاف نور، في تصريحات صحفية: "لقد استطاع المخرج حسام علي توظيف قدرات كل الممثلين خلال العمل الدرامي الرحلة، وأتذكر أنه قال لي (أريدك أن تخلع البدلة وتتجه إلى منطقة أخرى جديدة) فوجهنى إلى شخصية صلاح هذا الشخص الانتهازى الاستغلالي الذي يخدع رانيا ريهام عبد الغفور الزوجة الهاربة ولديه استعداد أن يبيعها من أجل مصلحته، بعد أن وعدها بحمايتها، وذلك شكل جديد ومختلف لم أقدمه من قبل".

وتابع نور: "كان التحدي الأكبر هو الفصل بين شخصية الضابط عماد فى (اختفاء) من جهة وشخصية صلاح من جهة أخري، فكان الأمر يستدعى تركيزا كبيرا، لعمل شخصيتين على النقيض تمامًا فى المحتوى والمضمون وأسلوب الكلام".

واستطرد: "أما دوري فى مسلسل (أمر واقع) فهو لا يبتعد عن الشخصية الانتهازية أيضا التى تتحالف مع الشيطان من أجل البيزنس بقكرة جديدة من إخراج محمد أسامة، والذي أبدع فى تجربته الإخراجية الأولي، وأمام الفنان كريم فهمي".

وأردف: "حظي حلو للمشاركة فى 3 أعمال دفعة واحدة فى رمضان أمام نجوم أخلاقهم عالية، ودائما يهتمون بخروج العمل الدرامي على أكمل وجه وفى أحسن صورة".