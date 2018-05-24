ميس حمدان عن عدم مشاركتها في برامج المقالب: "معظمها مفبركة"

كشفت الفنانة ميس حمدان، سبب ابتعادها عن المشاركة في برامج المقالب خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم هذه البرامج "مفبركة"، ولم تعد تستهويها.

وأضافت "حمدان"، خلال حوارها عبر برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten"، أن هذا لا يمنع أن هناك بعض البرامج الجيدة منها والناجحة، لكنها لم تعد تحبها، موضحة أن هذه البرامج تدفع مبالغ مالية مجزية لضيوفها مقابل الظهور فيها، ولكنها تشعر بعدم الرغبة في المشاركة فيها.

وأشارت إلى أنها لا تنكر مشاركتها في برامج المقالب من قبل، ولكن تفكيرها تغير مع الوقت وأصبحت تقيّم الأشياء من منظور مختلف.

وقالت إن طبيعة شخصيتها في الحقيقة خجولة على عكس ما يظهر للجمهور على الشاشة، مؤكدة أنها في الواقع مختلفة تمامًا عن الانطباع المأخوذ عنها بأنها شقية وجريئة.