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الوطن

ميس حمدان: النجاح في المجال الفني "نصيب"

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود البدوي
ميس حمدان: النجاح في المجال الفني "نصيب"

ميس حمدان

قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تؤمن بأن النجاح في المجال الفني يتعلق بالنصيب، معقبة: "في المجال بتاعنا بشوف إن ربنا في وقت معين هيشاور عليك، وبشوف أن في ناس ممكن تنجح في أول الطريق أو نص الطريق أو آخره".

وأضافت "حمدان"، في لقائها ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن بداية مشوارها الفني كانت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة شيري عادل من خلال إعلان عن إحدى منتجات الشيكولاتة، متابعة أنها تجمعها علاقة طيبه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتشجع ما تقدمه من فن كوميدي.

وتابعت: "أنا بحب شغلي وبطمح دايمًا للنجومية، وتعدد المواهب ده مش غلط ولازم نستغل المواهب دي، لكن أكثر موهبة عندي هي التمثيل، ويمكن السبب في عدم انتشار أعمالي أن معظمها خارج مصر أكثر من الأعمال في مصر".

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