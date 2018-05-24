انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم للمصالح الحكومية بالوادي الجديد

تنطلق مساء اليوم، مباريات كأس خماسي كرة القدم للجان الرياضية بالمصالح الحكومية ضمن الخطط الرياضية الرمضانية، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه من المقرر أن تنطلق الدورة بالصالة المغطاة لتشمل عدد ١٦ لجنة رياضية من العاملين بالقطاع الحكومي بالمحافظة.

وأضاف بهاء أنه جرى رفع قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الأولى لتكون كالتالي:

المركز الأول: ٣٠٠٠ جنيه

المركز الثاني: ٢٠٠٠ جنيه

المركز الثالث: ١٥٠٠ جنيه

المركز الرابع: ١٥٠٠ جنيه

وأكد أن المشاركة بدون أي رسوم اشتراك تسهيلا على الموظفين للمشاركة حيث أن الهدف الرئيسي للدورة هو رفع كفاءة الطاقة الانتاجية للعاملين بالمصالح الحكومية خلال شهر رمضان المعظم وخلق جو التآلف والتعاون والمحبة بين الموظفين.