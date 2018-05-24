تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم للمصالح الحكومية بالوادي الجديد

منذ 23 دقيقة
كتب: شرف غريب
انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم للمصالح الحكومية بالوادي الجديد

ملاعب بالوادي الجديد

تنطلق مساء اليوم، مباريات كأس خماسي كرة القدم للجان الرياضية بالمصالح الحكومية ضمن الخطط الرياضية الرمضانية، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه من المقرر أن تنطلق الدورة بالصالة المغطاة لتشمل عدد ١٦ لجنة رياضية من العاملين بالقطاع الحكومي بالمحافظة.

وأضاف بهاء أنه جرى رفع قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الأولى لتكون كالتالي:

المركز الأول: ٣٠٠٠ جنيه

المركز الثاني: ٢٠٠٠ جنيه

المركز الثالث: ١٥٠٠ جنيه

المركز الرابع: ١٥٠٠ جنيه

وأكد أن المشاركة بدون أي رسوم اشتراك تسهيلا على الموظفين للمشاركة حيث أن الهدف الرئيسي للدورة هو رفع كفاءة الطاقة الانتاجية للعاملين بالمصالح الحكومية خلال شهر رمضان المعظم وخلق جو التآلف والتعاون والمحبة بين الموظفين.

أخبار متعلقة

شباب الوادي الجديد يتسابقون لتقديم العصائر والتمور والمياه للصائمين

شباب الوادي الجديد يتسابقون لتقديم العصائر والتمور والمياه للصائمين
"الأورمان" تدعم شباب الوادي الجديد بمبلغ 490 ألف جنيه كقروض حسنة

"الأورمان" تدعم شباب الوادي الجديد بمبلغ 490 ألف جنيه كقروض حسنة
"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان
وزير الرياضة يبحث مع الزملوط دعم أندية ومراكز شباب الوادي الجديد

وزير الرياضة يبحث مع الزملوط دعم أندية ومراكز شباب الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية مركز شباب الخارجة بعيد الأم

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية مركز شباب الخارجة بعيد الأم

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إبداعات دينية| "الله أكبر".. فيلم "نجيب محفوظ" الديني الذي لم ينجح

إبداعات دينية| "الله أكبر".. فيلم "نجيب محفوظ" الديني الذي لم ينجح

من الفوازير| شريهان طالبة تنتظر النتيجة.."ياخبر بفلوس بكرا يبقى ببلاش"

من الفوازير| شريهان طالبة تنتظر النتيجة.."ياخبر بفلوس بكرا يبقى ببلاش"

تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بـ3 ملايين جنيه في الوادي الجديد

تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بـ3 ملايين جنيه في الوادي الجديد

فوز 3 بانتخابات نقابة العاملين بالسكة الحديد شمال الصعيد بالتزكية

رئيس كوريا الجنوبية يبدي "أسفه الشديد" بعد إلغاء قمة "ترامب - كيم"

رئيس كوريا الجنوبية يبدي "أسفه الشديد" بعد إلغاء قمة "ترامب - كيم"

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

الأكثر قراءة

عاجل