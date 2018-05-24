القوات العراقية تقتل 11 انتحاريا شمالي بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الخميس، إحباط محاولة تعرض هي الثانية من نوعها لعناصر إرهابيين انتحاريين، شمال بغداد.

وأوضح المركز في بيان وفق وكالة"سبوتنيك"، اليوم، أن قوة مشتركة من الحشد العشائري وشرطة الحويجة والشرطة الاتحادية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود عناصر إرهابية تحاول التعرض على قريتي حنف، وغريب في محافظة كركوك، شمال العاصمة، تمكنت من الاشتباكات مع هذه العناصر ومحاصرتهم وقتلهم جميعًا.

وأضاف المركز أنه تم قتل 5 إرهابيين انتحاريين في قرية حنف، كما قتلت القوات 6 آخرين في قرية غريب.