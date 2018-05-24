ماكرون: الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي باقية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي أكدت أنها باقية في الاتفاق".

وأضاف ماكرون، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "أنا على قناعة بأن بلدينا يستطيعان إيجاد أرضية للتصالح على رغم التناقضات الأوروبية".

وشدد ماكرون على أهمية الدفاع عن التعددية مؤكدًا: "حوارنا مع روسيا هو جزء من استقلالية سياستنا الخارجية".

وأوضح ماكرون "لدينا قلق مشترك مع روسيا وهو برنامج إيران الباليستي ومسألة ما بعد عام 2025 ونشاط إيران في المنطقة".

واستقبل الرئيس الروسي نظيره الفرنسي في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبورغ.