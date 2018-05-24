بوتين: يجب حفظ الصفقة النووية الإيرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وباريس ترحبان بقرار سوريا إرسال وفد إلى اللجنة الدستورية للأمم المتحدة.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: "نرى أن تشكيل وبدء عمل اللجنة السياسية في جنيف مهمة أولوية. ونرحب بقرار دمشق إرسال ممثليها إلى هذه المؤسسة".

وأشار إلى أنه من الضروري حفظ الصفقة النووية الإيرانية، وأن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أكد له في محادثة خاصة أن إيران تنفذ جميع التزاماتها.

وتابع: "ما يتعلق بإيران، موقف روسيا معروف جيدًا.. نحن نعتبر أنه يجب حفظ خطة العمل الشاملة المشتركة… لقد التقيت مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، وأكد لي في حديث خاص أن إيران تنفذ جميع التزاماتها".