كوساتشوف: أوكرانيا تحضر لعمل عسكري تزامنا مع كأس العالم في روسيا

حذر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، من أن تضييق أوكرانيا لحرية الإعلام يمكن أن يدل على تحضيرها لعمل عسكري استفزازي واسع النطاق في دونباس.

وجاء هذا التصريح في سياق تعليق كوساتشوف على إدراج السلطات الأوكرانية، اليوم، وكالتي أنباء "روسيا سيفودنيا" و"ريا نوفوستي أوكرانيا" الروسيتين في قائمة العقوبات.

وكتب كوساتشوف على صفحته في "فيسبوك" اليوم: "تشديد كييف حملة الاضطهاد التي تتعرض لها وسائل الإعلام البديلة لتلك التي تخضع للسلطات، يدل على الإعداد لتنفيذ استفزاز عسكري واسع النطاق".

ورجح كوساتشوف أن الاستفزاز العسكري المحتمل قد يحدث أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستستضيفها روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.