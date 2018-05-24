مقتل 6 أشخاص في إحباط هجوم لتنظيم "داعش" شمال شرقي العراق

قتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، وعراقيان اثنان، أثناء إحباط القوات الأمنية العراقية لهجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" في إحدى القرى في مدينة جلولاء في محافظة ديالى شمال شرقي العراق.

وأشار الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيي رسول، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم، إلى أن القوات العراقية أحبطت محاولة لعناصر تنظيم "داعش" كانت تهدف إلى اغتيال عدد من المواطنين في المنطقة، ولكن القوات اشتبكت معهم وقتلت 3 إرهابيين، فيما فجر الرابع نفسه مما أدى إلى مقتل اثنين من المواطنين العزل.