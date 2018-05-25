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الوطن

يوسف زيدان يلقي أمسية رمضانية بعنوان "الأفق الروحي للإنسانية" بالكويت

منذ 37 دقيقة
كتب: الهام زيدان
يوسف زيدان يلقي أمسية رمضانية بعنوان "الأفق الروحي للإنسانية" بالكويت

د.يوسف زيدان

يلقي الروائي الدكتور يوسف زيدان، مساء الجمعة 9 رمضان، الموافق 25 مايو، أمسية رمضانية بعنوان "الأفق الروحى للإنسانية" وذلك في التاسعة مساءً، بفندق "رتديسون بلو" بدولة الكويت.

يشار إلى أن يوسف زيدان روائي ومفكر حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999، وصدر له حتى الآن 70 كتابًا، ومن أعماله الأدبية: "النبطي"، "ظل الأفعى"، "حل وترحال"، "متاهات الوهم"، و"اللاهوت العربي"، وصدر له مؤخرًا كتب "شجون مصرية"، و"شجون عربية"، و"شجون تراثية"، إضافة إلى كتاب "فقه العشق".

كما نالت روايته الأشهر "عزازيل" عدة جوائز عالمية، منها جائزة البوكر العربية 2009، وجائزة أنوبي 2012، وجائزة بانيبال 2013، إضافة إلى جائزة "عبد الحميد شومان" للعلماء العرب الشبان من الأردن، وجائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من الكويت.

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